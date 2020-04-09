10-кратный чемпион Бельгии переведен к любителям за долги

10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" не прошел лицензирование на следующий сезон и будет выступать на любительском уровне. Интересно, что на данный момент "Стандард" идет в зоне Лиги Европы. Ранее мы писали, что Бельгия первой решила досрочно завершить чемпионат страны по итогам 29-туров.
По информации L'Echo, комиссия по лицензированию отказала клубу из-за долгов перед восемью игроками, которые достигли более миллиона евро. Также у комиссии возникли вопросы к продаже стадиона – они не уверены, что клуб быстро оформит сделку и получит деньги для выплаты задолженностей. В клубе уже отметили, что будут оспаривать решение в суде.
Отметим, что с 2017 по 2019 год цвета "Стандарда" защищал украинский футболист Валерий Лучкевич. Правда, закрепиться в команде финалисту Лиги Европы не удалось. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Александрии", а летом подписал с александрийцами полноценный контракт.
Ранее мы писали, что президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков. Александеру Чеферину не понравилось, что бельгийцы самовольно решили завершить сезон.
Смотрите, как "Стандард" обыграл бывшую команду Малиновского:
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