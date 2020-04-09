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10-кратный чемпион Бельгии переведен к любителям за долги

9 апреля, 18:24

Александр Трикиша

Комиссия по лицензированию отказала клубу из-за долгов перед восемью игроками

10-кратный чемпион Бельгии "Стандард" не прошел лицензирование на следующий сезон и будет выступать на любительском уровне. Интересно, что на данный момент "Стандард" идет в зоне Лиги Европы. Ранее мы писали, что Бельгия первой решила досрочно завершить чемпионат страны по итогам 29-туров.

По информации L'Echo, комиссия по лицензированию отказала клубу из-за долгов перед восемью игроками, которые достигли более миллиона евро. Также у комиссии возникли вопросы к продаже стадиона – они не уверены, что клуб быстро оформит сделку и получит деньги для выплаты задолженностей. В клубе уже отметили, что будут оспаривать решение в суде.

Отметим, что с 2017 по 2019 год цвета "Стандарда" защищал украинский футболист Валерий Лучкевич. Правда, закрепиться в команде финалисту Лиги Европы не удалось. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Александрии", а летом подписал с александрийцами полноценный контракт.

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Ранее мы писали, что президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков. Александеру Чеферину не понравилось, что бельгийцы самовольно решили завершить сезон.

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Смотрите, как "Стандард" обыграл бывшую команду Малиновского:

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чемпионат Бельгии Стандард

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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