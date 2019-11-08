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10 лет тюрьмы за пару часов: грабителю футболистов "Арсенала" вынесли приговор

8 ноября, 21:26

Два парня, вооруженные спицей и отверткой, не смогли запугать Месута и Сеада

Месут Озил и Сеад Колашинац

Месут Озил и Сеад Колашинац / Фото: AFP

30-летний британец Эшли Смит приговорен к 10 годам тюрьмы за участие в нападении на футболистов лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца. Прошлым летом Смит вместе с 26-летним Джорданом Нортовером пытался ограбить немецкого полузащитника Озила и боснийского защитника Колашинаца в Лондоне и отобрать у них часы стоимостью 200 тысяч фунтов. Ранее мы писали, что игрок "Арсенала" нанял личную охрану после попытки вооруженного нападения.

Злоумышленники подъехали к автомобилю футболистов на угнанном мопеде и в шлемах, а затем начали угрожать им острыми предметами. Как оказалось, у одного была вязальная спица, у другого – отвертка. Месут вышел из машины и побежал за помощью в ресторан, а Сеад тем временем вступил в драку с нападавшими. Мы уже сообщали, что игрок "Арсенала" бросился на вооруженных грабителей, пока его одноклубник убегал.

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Колашинацу удалось отогнать грабителей. В итоге ценности игроков остались при них. А лондонской полиции удалось выследить и арестовать преступников. Джордану приговор вынесут позже.

Смотрите, как забивает Месут Озил в составе "Аренала"

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ограбление англия чемпионат Англии Арсенал Лондон Месут Озил Сеад Колашинац

Источник: Mirror

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