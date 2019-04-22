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10 миллионов: команде из райцентра озвучили премиальные за победу над "Шахтером"

Сегодня, 15:06

На пути в финал Кубка Украины клуб Первой лиги уже обыграл двух представителей "вышки"

Александр Поворознюк: "У моих пацанов такой настрой - головой будут идти в подкат!"
Александр Поворознюк: "У моих пацанов такой настрой - головой будут идти в подкат!".

Президент клуба Первой лиги "Ингульца" из поселка Петрово Кировгорадской области озвучил игрокам премиальные, которые будут выплачены команде в случае победы над "Шахтером" в финальном матче Кубка Украины. Напомним, этот поединок состоится 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене", вмещающей 12 тысяч человек. 

Как сообщалось ранее, после победы в серии пенальти над "Карпатами" в 1/4 Кубка Украины босс "Ингульца" Александр Поворознюк выдал футболистам в качестве вознаграждения полмиллиона гривен. Дальше – больше. В полуфинале Кубка команда из райцентра сенсационно выбила из розыгрыша "Зарю". Ставки возросли. И за тот успех хозяин клуба Первой лиги выписал игрокам уже вдвое больше – миллион.

Кстати, напомним, что поражение "Ингульца" породило слухи о возможной отставке главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба. Ведь вылет из Кубка Украины означает, что луганчане на 99 процентов не смогут получить прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы следующего сезона.

Между тем крушитель грандов "Ингулец" строит амбициозные планы теперь уже на финал Кубка страны. "Все зависит от настроя. А то, что у моих пацанов настрой будет такой, что они головой будут идти в подкат, – это факт", – утверждает Александр Поворознюк. По его словам, за ним не заржавеет, если "Ингулец" сумеет продолжить серию сенсаций и победит в матче за трофей чемпиона страны "Шахтер". "Если одолеем "Шахтер", то дам команде и 10 миллионов", – заявил "Профутболу" босс клуба из Петрово. 

Напомним, 24 апреля "Шахтер" может стать де-факто чемпионом Украины, если обыграет в Киеве "Динамо":


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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Тег футбол, Шахтер Донецк, Кубок Украины, Ингулец

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Источник:

Телеканал "2+2"

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