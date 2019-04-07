10 пенальти, 14 желтых, два удаления: обзор триллерного матча "Шахтер" – "Динамо"

"Горняки" завоевали путевку в полуфинал Кубка благодаря двум сейвам Андрея Пятова

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

10 пенальти, 14 желтых, два удаления: обзор триллерного матча "Шахтер" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a36/5fe/5caa365fed0e9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a36/5fe/5caa365fed0e9.png 2019-04-07T20:42:00+03:00 Футбол "Горняки" завоевали путевку в полуфинал Кубка благодаря двум сейвам Андрея Пятова

В матче-триллере, состоявшемся в воскресенье в Харькове, "Шахтер" в серии пенальти обыграл киевское "Динамо" – 4:3. До этого 120 минут игрового времени, вместившие в себя 14 желтых карточек и два удаления, завершились с ничейным счетом 1:1. А в послематчевой лотерее два сейва Андрея Пятова принесли "горнякам" путевку в полуфинал Кубка Украины.

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Серия пенальти

Первый тайм поединка прошел под диктовку "Динамо", которое раз за разом вскрывало опять не блеставшую надежностью оборону "Шахтера". Из нескольких моментов киевляне реализовали один – на 9-й минуте. Прострел Миколенко с левого фланга привел к пожару в штрафной горняков, последовал вынос на Гармаша, и 19-й номер киевлян с 19 метров пробил в левый угол. Пятов хозяев не спас. 1:0 в пользу Динамо. Отметим, что в этом эпизоде провалилась и опорная зона дончан, позволившая Гармашу принять мяч и беспрепятственно пробить.

Во втором тайме "Шахтер" встрепенулся и сравнял счет. Тайсон "обокрал" Кадара, отпасовал в подкате на Мораеса и Жуниор забил в пустые ворота "Динамо", огорчив бывших одноклубников – 1:1.

После этого произошел скандал. Полузащитник киевлян Денис Гармаш повторил скандальный фол Зинедина Зидана в финале чемпионата мира-2006. Напомним, тогда француз головой боднул защитника сборной Италии Марко Матерацци, за что был удален с поля. Подобным образом динамовец Денис Гармаш поступил по отношению к Жуниору Мораесу – Гармаш боднул того головой. И за это увидел перед собой красную карточку от арбитра матча Максима Козырянского. Интересно, что спустя некоторое время был удален с поля и Мораес, однако не за неспортивное поведение, как Гармаш. Жуниор получил вторую желтую за опасный подкат против Шапаренко.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. А в серии пенальти "Динамо" было близко к победе благодаря сейву Дениса Бойко после удара Соломона. Однако на выручку "горнякам" пришел их голкипер Андрей Пятов, потащивший удары с "точки" в исполнении динамовцев Миколенко и Шепелева. 4:3 – в серии послематчевых пенальти в пользу "Шахтер", который вышел в полуфинал Кубка Украины.

Теперь счет побед в личных встречах Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича стал 4:5. Чтобы сравняться с наставником "Динамо", главному тренеру "Шахтера" нужна еще одна победа.

Шахтер - Динамо – 1:1 (4:3 - по пен)

Голы: Мораес, 57 - Гармаш, 9

Серия пенальти

Исмаили (Шахтер) – 1:0

Цыганков (Динамо) – 1:1

Соломон (Шахтер) – 1:1 (Бойко делает сейв)

Сидклей (Динамо) – 1:2

Майкон (Шахтер) – 2:2

Кендзера (Динамо) – 3:2

Нем (Шахтер) – 3:3

Миколенко (Динамо) – 3:3 (Пятов делает сейв)

Коваленко (Шахтер) – 4:3

Шепелев (Динамо) – 4:3 (Пятов делает сейв)

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46) - Марлос (Нем, 67), Коваленко, Тайсон - Мораес.



Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев, Шапаренко (Буяльский, 81) - Цыганков, Гармаш, Вербич - Сидклей.



Предупреждения: Тайсон (19), Степаненко (39), Алан Патрик (43), Мораес (62), Соломон (90+3), Майкон (104), Болбат (116) – Кендзера (24), Шапаренко (47), Бурда (60), Гармаш (61), Шепелев (79), Сидклей (86), Буяльский (90+1).

Удаления: Мораес (Шахтер) 69 – Гармаш (Динамо) 61



В 1/2 Кубка также вышли "Заря" и два клуба Первой лиги – "Ингулец" и "Днепр-1". Жеребьевка полуфиналов состоится в понедельник, 8 апреля, в 14:00 в Доме футбола. Ее проведут два обладателя "Золотого мяча" – Олег Блохин и Игорь Беланов.

Как сообщалось ранее, расположение "Динамо" покинул Витор Буэно. Бразильский полузащитник продолжит карьеру в "Сан-Паулу".

Также сообщалось, что попытка подкупа молодежного состава "Зари" в игре с динамовцами провалилась. Игроки оказались умнее, чем о них думали.

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