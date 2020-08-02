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10 тысяч за "черную обезьяну" на Полтавщине: все санкции за расистский матч с угрозами экс-динамовцу

2 августа, 18:26

Олег Люлька Олег Люлька

Поединок африканских студентов с командой "Заря-Ворскла", прерванный из-за скандала, доиграют с 38-й минуты

Стали известны последствия расистского скандала в селе на Полтавщине, который случился на днях в любительском матче между командой "Молодые Звезды", собранной из африканских студентов, и коллективом "Заря-Ворскла". Они встречались в рамках турнира, посвященного 100-летию полтавского футбола. На 38-й минуте, проигрывая 0:1, тренер "звезд" Майкл Алозие увел свою команду с поля, когда одного из его подопечных соперники обозвали "черной обезьяной".

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Как сообщил "Полтавщине Спорт" исполнительный директор Ассоциации футбола Полтавской области Виктор Пожичевский, к обеим командам применены финансовые санкции. В частности, "Молодые Звезды" должны заплатить 3 000 гривен за то, что не смогли гарантировать безопасность на матче, тогда как "Заря-Ворскла", футболист которой назвал африканского соперника "черной обезьяной", оштрафована на 10 000 гривен.

Никто из футболистов при этом не дисквалифицирован и персонально не наказан. А матч решили доиграть с 38-й минуты, на которой он был прерван.

Смотрите эпизод с расистскими оскорблениями, начиная с 28-й секунды. Внимание, присутствует нецензурная лексика

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Видео продолжения разборок, когда африканский футболист оскорбляет экс-форварда "Динамо" Александра Мелащенко: "Я тебя здесь прибью!"

Ранее мы писали, что в Киеве напали на студентов-иностранцев с криками "Черные, что вы здесь делаете?". Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи.

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