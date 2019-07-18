100 миллионов и два игрока на выбор: "Барселона" озвучила свое предложение по Неймару
Каталонцы сделали новое предложение по форварду "ПСЖ"
Руководство "Барселоны" сделало новое предложение "Пари Сен-Жермен" о трансфере нападающего Неймара. За возвращение 27-летнего бразильца каталонцы готовы заплатить 100 миллионов евро и отдать двух игроков, сообщает Sky Germany. Напомним, Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.
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"Барселона" предоставила "ПСЖ" список из шести футболистов команды. Известно, что в него входят вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, полузащитник Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду.
Проблемой для сине-гранатовых является то, что Коутиньо и Ракитич не хотят покидать клуб ради перехода в стан действующих чемпионов французской Лиги 1. Это касается и вингера Усмана Дембеле, которого тоже могут включить в сделку.
Немецкое издание сообщает, что переговоры между "Барселоной" и "ПСЖ" будут трудными, однако новое предложение клуба из Каталонии – это большой шаг навстречу парижанам.
Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривает вариант с арендой Неймара с обязательством его последующего выкупа летом 2020 года. Так испанцы смогут избежать проблем из-за нарушения финансового fair play.
Смотрите гол Неймара за "ПСЖ" в Лиге чемпионов:
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