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100 млн евро – за вечно травмированного: возвращение в строй звезды "Реала" снова откладывается

26 декабря, 16:08

Бельгиец точно не поможет "Королевскому клубу" в январской рубке за Суперкубок Испании

Эден Азар

Эден Азар / Фото: Reuters

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не поможет "Королевскому клубу" в Суперкубке Испании, сообщает Marca. По данным источника, процесс восстановления футболиста после травмы затягивается. Возвращение форварда в строй ожидается не раньше конца января.

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Таким образом, бельгиец, перебравшийся летом в "Реал" из "Челси" за 100 млн евро, точно пропустит полуфинальный матч за Суперкубок Испании с "Валенсией" (8 января), а также финал турнира с победителем пары "Барселона" – "Атлетико" (12 января), если "Реал" в него выйдет. Кроме того, Азар не сыграет в матчах чемпионата Испании с "Хетафе" (4 января), "Севильей" (19 января) и "Вальядолидом" (26 января).

Смотрите, как Азар забивал за "Челси"

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Напомним, Азар получил травму 26 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" и с тех пор на поле не выходил. В нынешнем чемпионате Испании 28-летний футболист провел всего 8 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Эден Азар

Источник: Marca

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