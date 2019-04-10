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100 тысяч за виски: российские футболисты перед избиением чиновника посидели в кафе на 400 тысяч

Сегодня, 20:50

Компания Кокорина и Мамаева только на алкоголь потратила около 100 тысяч рублей

Мамаев и Кокорин в суде
Мамаев и Кокорин в суде. Фото: Twitter
100 тысяч за виски: российские футболисты перед избиением чиновника посидели в кафе на 400 тысяч //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ada/dcd/5c5adadcd16cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ada/dcd/5c5adadcd16cd.jpg Футбол Компания Кокорина и Мамаева только на алкоголь потратила около 100 тысяч рублей

В ходе судебного заседания, которое проходило сегодня в Москве, прокурор назвал сумму, потраченную компанией скандальных российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 8 октября 2018 года, когда они поучаствовали в избиении троих человек. Напомним, сначала компания Кокорина и Мамаева избила чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, а затем напала на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

"В деле имеется чек из кафе. Стоимость по счету составила 264790 рублей. В нем присутствуют в том числе и алкогольные напитки. Также из клуба "Эгоист" имеется два чека. Один на сумму 123410 рублей, второй на сумму более 8 тысяч", – сказал прокурор.

Таким образом, футболисты совместно с друзьями "прокутили" почти 400 тысяч рублей, что эквивалентно 5,5 тысячам евро.

Отметим, что компания потратила больше 100 тысяч рублей на виски (Jameson и Macallan), а также 50 тысяч рублей на одну бутылку шампанского ("Кристаль Брют").

Добавим, что зарплата Кокорина в "Зените" составляет 3,3 миллиона евро в год, а Мамаева в "Краснодаре" – 2,8 миллиона за сезон.

Как сообщалось ранее, Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября. Футболисты осенью прошлого года в Москве побили чиновника. Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.

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Тег суд, футболист, Александр Кокорин, Павел Мамаев

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Источник:

soccernews.ru

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