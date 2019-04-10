100 тысяч за виски: российские футболисты перед избиением чиновника посидели в кафе на 400 тысяч
Компания Кокорина и Мамаева только на алкоголь потратила около 100 тысяч рублей
В ходе судебного заседания, которое проходило сегодня в Москве, прокурор назвал сумму, потраченную компанией скандальных российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 8 октября 2018 года, когда они поучаствовали в избиении троих человек. Напомним, сначала компания Кокорина и Мамаева избила чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, а затем напала на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
"В деле имеется чек из кафе. Стоимость по счету составила 264790 рублей. В нем присутствуют в том числе и алкогольные напитки. Также из клуба "Эгоист" имеется два чека. Один на сумму 123410 рублей, второй на сумму более 8 тысяч", – сказал прокурор.
Таким образом, футболисты совместно с друзьями "прокутили" почти 400 тысяч рублей, что эквивалентно 5,5 тысячам евро.
Отметим, что компания потратила больше 100 тысяч рублей на виски (Jameson и Macallan), а также 50 тысяч рублей на одну бутылку шампанского ("Кристаль Брют").
Добавим, что зарплата Кокорина в "Зените" составляет 3,3 миллиона евро в год, а Мамаева в "Краснодаре" – 2,8 миллиона за сезон.
Как сообщалось ранее, Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября. Футболисты осенью прошлого года в Москве побили чиновника. Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " 100 тысяч за виски: российские футболисты перед избиением чиновника посидели в кафе на 400 тысяч". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мамаев отказался сидеть в камере для двоих: названа причина
Появились новые подробности пребывания в "Бутырке" российских футболистов, избивших чиновника
Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО до апреля
Футболисты находятся под следствием с прошлой осени, когда устроили драку в кафе
Российский футболист в СИЗО проведет матч против своих сокамерников
Команды из шести человек сыграют два тайма по 20 минут
Российские футболисты Мамаев и Кокорин еще два месяца будут сидеть за решеткой
Ходатайство следствия о продлении ареста футболистов удовлетворено