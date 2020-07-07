100 ударов плетью: иранскому футболисту грозит наказание за имитацию полового акта с россиянином

Иранскому футболисту "Зенита" из Санкт-Петербурга Сердару Азмуну грозит суровое наказание на родине. Всему виной бурное празднование игроками победы в чемпионате России. В разгар веселья в раздевалке нападающий "Зенита" Артем Дзюба подкрался к Азмуну сзади и сымитировал половой акт.

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Дело в том, что в Иране предусмотрена уголовная ответственность за любые проявления нетрадиционной половой связи. За доказанный сексуальный контакт двух мужчин полагается смертная казнь. А имитация подобных отношений влечет за собой наказание в виде ста ударов плетью, сообщает "Советский спорт".

Видео из раздевалки вызвало скандал и в России. На волне борьбы с проявлением любой пропаганды ЛГБТ депутаты Госдумы хотят запретить в стране мороженое "Радуга", а тут "похабную шутку" позволил себе сам капитан сборной России. Поэтому в российских СМИ уже появились статьи, где журналисты вспоминают все предыдущие проступки футболиста и призывают лишить Дзюбу капитанской повязки.

Ранее мы писали, что украинец отметил чемпионство России песнями на поле и облил своего босса шампанским. Анатолий Тимощук в маске распевал чемпионские песни, после чего устроил игристый душ главному тренеру "Зенита".

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