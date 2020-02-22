1000 матчей португальского красавчика, который помог туринской "старушке" остаться на вершине

В юбилей Криштиану Роналду забил в ворота СПАЛа в Серии А

В 25-м туре чемпионата Италии лидер Серии А "Ювентус" гостил у последней команды в турнирной таблице – СПАЛа. И, вероятно, рассчитывал потратить в борьбе с аутсайдером не очень много сил. Однако победа оказалась не самой простой – 2:1. Не обошлось без гола и сегодняшнего юбиляра – лидера туринцев Криштиану Роналду, который проводил свой 1000 поединок. Ранее мы писали, что Роналду оказался вторым в эротических фантазиях болельщиков.

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В матче в Ферраре португальский форвард огорчил соперника под занавес первого тайма – Куадрадо низом сильно прострелил вдоль ворот и никем не прикрытый Криштиану Роналду спокойно метров переправил мяч в ворота Бериши.

Преимущество "Ювентуса" во втором тайме удвоил Рэмзи.

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Интрига в поединке возродилась после пенальти в ворота "Старой Синьоры", который реализовал Андреа Петанья – 2:1. Но на большее атаки СПАЛа не хватило. А вот Криштиану мог и дубль делать, но в верном моменте не попал в створ. Роналду забил 21 гол в 21 матче Серии А, 16 из них – в 11 последних встречах. А "Ювентус" сохранил лидерство в таблице.

Отметим, что до своего 1000 матча в карьере со СПАЛом Роналду сыграл два поединка за вторую команду лиссабонского "Спортинга" и 31 – за основной состав. 292 игры он провел в футболке "Манчестер Юнайтед", 438 – за "Реал" и уже 73 – за "Ювентус". Также, 164 встречи пришлись на сборную Португалии.

Ранее мы рассказывали, что огромная статуя Криштиану Роналду украсила карнавал в Италии.

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