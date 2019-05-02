11 против 120: футболисты "Фейеноорда" сыграли необычный матч

Благотворительный поединок профессиональных футболистов против детей завершился вничью – 2:2

Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей. Фото: Twitter

Футболисты голландского "Фейеноорда" приняли участие в благотворительной акции. Добрый жест спонсора команды предполагал, что футболисты клуба сыграют против 120 детей. Встреча завершилась со счетом 2:2, а профессиональные футболисты помогали забивать в свои ворота. Интересно, что на воротах у детей стояло сразу 8 вратарей.

Напомним, что в прошлом году фанаты "Фейеноорда" забросали детей игрушками. Болельщики таким образом поддержали детей из местной больницы, которых пригласили на поединок чемпионата Голландии.

Ранее мы писали, что знаменитый защитник Яп Стам возглавит один из самых титулованных клубов Голландии. Яп Стам станет новым главным тренером "Фейеноорда" летом нынешнего года.

Напомним, что другой голландский клуб "Аякс" сотворил сенсацию в Лиге чемпионов. В плей-офф команда неожиданно прошла "Реал", а затем "Ювентус". В первом полуфинальном матче против "Тоттенхэма" голландцы на выезде победили со счетом 1:0.

Кстати, в прошлом году в Англии фанаты забросали поле игрушечными свиньями в знак протеста. Перед матчем "Ковентри Сити" и "Чарльтон Атлетик" на поле выбросили сотни игрушечных свинок.

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