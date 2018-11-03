11 тур чемпионата Англии: расписание и результаты матчей, турнирная таблица

Сегодня, 12:44

Главным противостоянием выходных в Англии станет поединко "Арсенала" и "Ливерпуля" в Лондоне

Фото arsenal.com
Фото arsenal.com

Центральным матчем в 11-м туре чемпионата Англии станет противостояние лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля". Мерсисайдцы делят первое место в турнирной таблице с "МанСити", а "канониры" отстают от них всего на четыре балла. Кстати, в прошлом туре был установлен рекорд с участием "Ливерпуля" - впервые в истории Премьер-лиги три команды не проиграли ни одного матча за десять туров.

Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" перед матчем с украинцами проведет встречу с середняком Премьер-лиги "Саутгемптоном". Команде Гвардиолы придется обходиться без своего лидера – Кевин Де Брюйне получил травму в матче Кубка Лиги и снова угодил в лазарет.

Суббота, 3 ноября

14:30 "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Кардифф" – "Лестер"

17:00 "Эвертон" – "Брайтон"

17:00 "Ньюкасл" – "Уотфорд"

17:00 "Вест Хэм" – "Бернли"

19:30 "Арсенал" – "Ливерпуль"

21:45 "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм"

Воскресенье, 4 ноября

17:00 "Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

18:00 "Челси" – "Кристал Пэлас"

Понедельник, 5 ноября

22:00 "Хаддерсфилд" – "Фулхэм"

Все матчи чемпионата Англии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БОРУССИЯ Д 9 6 3 0 29-10 21
2  БАВАРИЯ 9 6 1 2 17-10 19
3  АЙНТРАХТ Ф 10 5 2 3 23-13 17
4  БОРУССИЯ М 9 5 2 2 20-12 17
5  ВЕРДЕР 9 5 2 2 17-14 17
6  ЛЕЙПЦИГ 9 4 4 1 16-9 16
7  ГЕРТА 9 4 4 1 15-10 16
8  ХОФФЕНХАЙМ 9 4 1 4 18-13 13
9  АУГСБУРГ 9 3 3 3 16-14 12
10  ВОЛЬФСБУРГ 9 3 3 3 14-14 12
11  ФРАЙБУРГ 9 3 3 3 13-15 12
12  БАЙЕР 9 3 2 4 15-17 11
13  МАЙНЦ 9 2 3 4 5-10 9
14  НЮРНБЕРГ 9 2 3 4 9-20 9
15  ШАЛЬКЕ 9 2 1 6 5-11 7
16  ГАННОВЕР 9 1 3 5 11-18 6
17  ФОРТУНА Д 9 1 2 6 6-21 5
18  ШТУТГАРТ 10 1 2 7 6-24 5

Напомним, что сегодня в центральном матче чемпионата Украины встретятся лидеры нашего футбола – смотреть "Шахтер" – "Динамо" онлайн можно на нашем сайте в текстовой трансляции.
футбол, чемпионат Англии

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Сегодня|Спорт

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