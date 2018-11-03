11 тур чемпионата Англии: расписание и результаты матчей, турнирная таблица
Главным противостоянием выходных в Англии станет поединко "Арсенала" и "Ливерпуля" в Лондоне
Центральным матчем в 11-м туре чемпионата Англии станет противостояние лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля". Мерсисайдцы делят первое место в турнирной таблице с "МанСити", а "канониры" отстают от них всего на четыре балла. Кстати, в прошлом туре был установлен рекорд с участием "Ливерпуля" - впервые в истории Премьер-лиги три команды не проиграли ни одного матча за десять туров.
Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов "Манчестер Сити" перед матчем с украинцами проведет встречу с середняком Премьер-лиги "Саутгемптоном". Команде Гвардиолы придется обходиться без своего лидера – Кевин Де Брюйне получил травму в матче Кубка Лиги и снова угодил в лазарет.
Суббота, 3 ноября
14:30 "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"
17:00 "Кардифф" – "Лестер"
17:00 "Эвертон" – "Брайтон"
17:00 "Ньюкасл" – "Уотфорд"
17:00 "Вест Хэм" – "Бернли"
19:30 "Арсенал" – "Ливерпуль"
21:45 "Вулверхэмптон" – "Тоттенхэм"
Воскресенье, 4 ноября
17:00 "Манчестер Сити" – "Саутгемптон"
18:00 "Челси" – "Кристал Пэлас"
Понедельник, 5 ноября
22:00 "Хаддерсфилд" – "Фулхэм"
Все матчи чемпионата Англии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|9
|6
|3
|0
|29-10
|21
|2
|БАВАРИЯ
|9
|6
|1
|2
|17-10
|19
|3
|АЙНТРАХТ Ф
|10
|5
|2
|3
|23-13
|17
|4
|БОРУССИЯ М
|9
|5
|2
|2
|20-12
|17
|5
|ВЕРДЕР
|9
|5
|2
|2
|17-14
|17
|6
|ЛЕЙПЦИГ
|9
|4
|4
|1
|16-9
|16
|7
|ГЕРТА
|9
|4
|4
|1
|15-10
|16
|8
|ХОФФЕНХАЙМ
|9
|4
|1
|4
|18-13
|13
|9
|АУГСБУРГ
|9
|3
|3
|3
|16-14
|12
|10
|ВОЛЬФСБУРГ
|9
|3
|3
|3
|14-14
|12
|11
|ФРАЙБУРГ
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|12
|БАЙЕР
|9
|3
|2
|4
|15-17
|11
|13
|МАЙНЦ
|9
|2
|3
|4
|5-10
|9
|14
|НЮРНБЕРГ
|9
|2
|3
|4
|9-20
|9
|15
|ШАЛЬКЕ
|9
|2
|1
|6
|5-11
|7
|16
|ГАННОВЕР
|9
|1
|3
|5
|11-18
|6
|17
|ФОРТУНА Д
|9
|1
|2
|6
|6-21
|5
|18
|ШТУТГАРТ
|10
|1
|2
|7
|6-24
|5
Напомним, что сегодня в центральном матче чемпионата Украины встретятся лидеры нашего футбола – смотреть "Шахтер" – "Динамо" онлайн можно на нашем сайте в текстовой трансляции.
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