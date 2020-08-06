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111 тысяч евро в неделю: названа зарплата экс-звезды "Шахтера" в новом клубе

6 августа, 14:28

Олег Люлька Олег Люлька

Ожидается, что бразилец Виллиан переберется из "Челси" в "Арсенал", с которым подпишет контракт на три года

Полузащитник "Челси" Виллиан, который этим летом станет свободным агентом, пребывает в шаге от перехода в другой лондонский клуб "Арсенал". Как сообщает ESPN, бразилец, в свое время фееривший в "Шахтере", согласовал с "канонирами" 3-летний контракт, согласно которому он будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю. Это порядка 111 тысяч евро. Ранее мы писали, что Виллиан отклонил новое предложение "Челси".

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О переходе в "Арсенал" Виллиана, которому в воскресенье исполнится 32 года, должны объявить до конца этого месяца. Если трансфер не сорвется, суммарно за 3 года на новом месте вингер заработает свыше 17 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 36 матчей в Премьер-лиге Англии, забив в них 9 мячей и сделав 9 результативных передач. За "синих" бразилец выступает еще с 2013 года, успев в составе клуба дважды выиграть чемпионат Англии, по одному разу – Кубок страны и Лигу Европы. В Лондоне ему нравится, а перейдя из "Челси" в "Арсенал", ему даже не придется менять дом.

"Арсенал" vs "Челси", Обамеянг и Виллиан

"Арсенал" vs "Челси", Обамеянг и Виллиан / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что тренер "Арсенала" купил сторожевую собаку за бешеные деньги. Микель Артета опасается, что его дом могут ограбить, и решил защититься. Голландская овчарка обошлась коучу лондонцев в 22 тысячи евро.

Смотрите, как Виллиан забивал за "Челси" киевскому "Динамо"

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