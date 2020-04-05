118 лет назад случилась первая трагедия на футболе: болельщики падали с 12 метровой высоты

118 лет назад, 5 апреля 1902 года, случилась первая задокументированная, но далеко не последняя трагедия на футбольных стадионах. В этот день в рамках Домашнего чемпионата Великобритании в Глазго на стадионе "Айброкс Парк" должны были сойтись сборные Шотландии и Англии.

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Поединок вызвал небывалый ажиотаж среди зрителей. Накануне матча в Глазго прошел большой ливень, но непогода не отпугнула болельщиков – 70 тысяч зрителей заполнили чашу стадиона. Промокшая от дождя деревянная трибуна не выдержала такое скопление людей и обрушилась по ходу второго тайма матча.

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Зрители падали с 12-метровой высоты, друг на друга, а сверху их придавило обломками трибуны. В результате трагедии 25 человек погибло, еще 517 получили ранения различной тяжести. Несмотря на инцидент, матч не стали прерывать, чтобы не вызвать панику среди других болельщиков.

Тем не менее, позже результат матча был аннулирован и переигран в Англии, а все вырученные деньги пошли на благотворительность. Результаты следствия показали, что причиной разрушения стали стальные опоры стадиона – они не выдержали наплыва зрителей, а смерти большинства болельщиков были вызваны переломами в результате падения с высоты и травмами, полученными от обломков трибуны. После этого стальные опоры заменили на железобетонные.

/ Фото: Wikipedia

За свою историю "Айброкс", являющийся одной из старейших арен Великобритании, пережил еще две смертельные трагедии. В 1961-м году в результате давки на стадионе погибло два человека, а 2 января 1971 года во время дерби "Глазго" – "Селтик", в котором гости вели 1:0, зрители начали покидать стадион еще до финального свистка. Но на последних минутах хозяева сравняли счет, и фанаты ринулись обратно на трибуны. В проходе столкнулись две группы людей и в результате образовавшейся давки погибло 66 человек и еще 200 получили различные травмы. После инцидента стадион "Айброкс" был полностью перестроен.

Это была самая крупная трагедия на футбольном стадионе до событий на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.

Так сейчас выглядит стадион Айброкс:



Фото: Wikipedia

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