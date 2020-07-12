12-летнего мальчика арестовали за расистские оскорбления в Instagram: все подробности

Полиция графства Уэст-Мидлендс задержала подозреваемого в нанесении расистских оскорблений нападающему английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" – 28-летнему уроженцу Кот-д'Ивуара Уилфриду Заа. Как сообщила пресс-служба ведомства, по этому делу задержали 12-летнего мальчика.

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Ранее появилась информация, что неизвестный угрожал Заа в директе Instagram, называя африканского нападающего "черным му*аком" и грозясь "прийти в костюме призрака", если футболист забьет в ворота "Астон Виллы" в воскресенье. Что интересно, Заа отличиться голом в этом матче не удалось, а его "Кристал Пэлас" проиграл 0:2.

"После тщательных проверок мы арестовали 12-летнего мальчика. Спасибо всем за содействие. По отношению к расизму никогда не будет толерантности", – заявили в полиции графства Уэст-Мидлендс.

Уилфрид Заа / Фото: Reuters

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Напомним, на днях украинскую теннисистку обвинили в расизме после того, как она воспользовалась блэкфейсом. Вторая ракетка страны Даяна Ястремская угодила в скандал из-за фотосессии в Instagram.

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