120 минут нервов и чудо Шовковского: 14 лет назад Украина обыграла Швейцарию в 1/8 чемпионата мира

14 лет назад в этот день жители Украины сидели у телевизоров и, практически не моргая, наблюдали за тем, как футбольная сборная страны сражается со Швейцарией в историческом для себя матче – в 1/8 финала чемпионата мира. Это был первый мундиаль, на который в независимость отобрались "сине-желтые". Уже в Германии команда Олега Блохина с проблемами, но выбралась из группы, а благодаря серии пенальти махнула еще дальше – в ТОП-8 сборных мира.

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Как одна, так и другая команда могли решить исход встречи в свою пользу еще в основное время. Однако после атаки Андрея Шевченко за швейцарцев сыграла перекладина, после удара головой Андрея Гусина мяч совсем чуть-чуть разминулся со штангой. А затем уже после штрафного Фрая каркас ворот выручил Украину, которая перед этой встрече из-за перебора карточек очень некстати потеряла двоих защитников – Свидерского и Русола.

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Отметим, что Швейцария стала единственной на турнире командой, не пропустившей голов на групповом этапе. Выстояли футболисты из Страны часов и сыра и в основное время 1/8 финала. Однако к серии пенальти оказались готовы хуже, а вот голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский творил в "рамке" настоящие чудеса.

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Андрей Гусин против сборной Швейцарии на ЧМ-2006 / Фото: Reuters

Не сбил настроя Шовковского и не реализованный пенальти Андрея Шевченко, который потянул Цубербюлер. Украинский вратарь ответил "сэйвом" после удара Штреллера. Артем Милевский свой шанс в футбольной лотерее использовал, а вот Барнетта отправил снаряд в перекладину. Бивший вслед за ним Ребров также был точен.

Пхоронил швейцарцев Кабаньяс – Шовковский отразил его удар и подтвердил свой статус мастера пенальти, хотя рисковал пропустить чемпионата мира из-за травмы в товарищеском матче. Удар Гусева был уже формальностью, но именно он принес украинцам путевку в четвертьфинал с Италией.

"В этот самый момент мне удалось полностью абстрагироваться от всего того, что происходит на футбольное поле. Мне удалось создать в себе как будто зеркальное озеро, где прекрасно видно отражение. И я мог физически ощущать все то, что испытывает игрок, который идет бить 11-метровый удар. А дальше я использовал мою технику, умение, то, что я готовил и отрабатывал вместе со своим тренером Михаилом Михайловым. Я использовал свою силу. Я не пытался помешать бьющему игроку. Я пытался создать ему такие комфортные условия, чтобы он пробил туда, куда он хочет пробить. Но я-то знал, куда он хочет пробить, и я уже находился в том месте", – расскажет позже Шовковский.

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После игры главный тренер сборной Украины Олег Блохин признался, что покинул скамейку запасных перед серией пенальти, поскольку не мог выдержать напряжения.

"Не думаю, что кто-то действительно в нас верил. Многие уже давно списали нас со счетов, полагая, что дебютанты не смогут составить конкуренцию опытным командам. Сегодня мы доказали, что умеем играть в футбол. Хотя совершили немало глупых ошибок, каждая из которых могла обернуться голом. Серия пенальти же и вовсе превратилась в настоящую русскую рулетку. Впрочем, я при этом не присутствовал. После окончания дополнительного времени я ушел в раздевалку. Эти 120 минут оказались слишком тяжелыми для моих нервов. Я сказал ребятам, чтобы они сами решали, кому бить. Что касается Шовковского, то он лишний раз доказал, что обладает железными нервами".

А главный тренер сборно Швейцарии Якоб Кун даже не скрывал своего огорчения: "Во всем виноваты нервы. Утром мы тренировали пенальти, и никто не промахивался. Наш вратарь не мог взять ни одного удара с 11-метровой отметки. А тут такое...".

В 1/4 финала сборная Украины будет бита Италией и покинет турнир из-за нехватки опыта таких встреч, но это будет уже совсем другая история...

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