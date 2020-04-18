"120-я минута, а у него все стоит": игрок сборной Украины рассказал об отличительной способности Роналду

Также Виталий Миколенко отметил, что не собирается менять прическу

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, думает ли он о новой прическе, а также поделился секретами подготовки партнеров по команде перед выходом на поле.

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"Не думаю об изменении прически. Когда я подстригся налысо, начал играть в первой команде. После этого даже не думал менять, мне так удобно. Проснулся – и ничего не нужно поправлять, умылся и пошел. Это Караваев 15 минут прическу делает. Вообще в "Динамо" к выходу на поле долго готовятся Фран Соль и Беньямин Вербич. А если в сборной – не слежу, кто сколько, но думаю, что дольше всех Коноплянка. Не знаю, сколько времени тратит на прическу Роналду, но он всегда хорошо выглядит – 120-я минута, а у него все стоит", – сказал Миколенко.

Ранее мы писали, что игрок "Динамо" прокомментировал слухи об интересе со стороны топ-клубов. Виталий Миколенко не знает об интересе "Вест Хэма" и "Наполи".

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