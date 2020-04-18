Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"120-я минута, а у него все стоит": игрок сборной Украины рассказал об отличительной способности Роналду

18 апреля, 10:23

Максим Перепелица

Также Виталий Миколенко отметил, что не собирается менять прическу

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, думает ли он о новой прическе, а также поделился секретами подготовки партнеров по команде перед выходом на поле.

Читайте также: Роналду поделился мимишным видео с младшим сыном на карантине

"Не думаю об изменении прически. Когда я подстригся налысо, начал играть в первой команде. После этого даже не думал менять, мне так удобно. Проснулся – и ничего не нужно поправлять, умылся и пошел. Это Караваев 15 минут прическу делает. Вообще в "Динамо" к выходу на поле долго готовятся Фран Соль и Беньямин Вербич. А если в сборной – не слежу, кто сколько, но думаю, что дольше всех Коноплянка.

Не знаю, сколько времени тратит на прическу Роналду, но он всегда хорошо выглядит – 120-я минута, а у него все стоит", – сказал Миколенко.

Ранее мы писали, что игрок "Динамо" прокомментировал слухи об интересе со стороны топ-клубов. Виталий Миколенко не знает об интересе "Вест Хэма" и "Наполи".

Реклама

Смотрите также лучшие голы Португалии в отборе на Евро-2020.

Как "Динамо" вылетало из Лиги Европы при Михайличенко

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины Динамо Киев Криштиану Роналду Ювентус Турин сборная Португалии Виталий Миколенко

Источник: ФФУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья задница приносит удачу футбольным командамФутбол
Переболевший коронавирусом футболист:
Переболевший коронавирусом футболист: "Курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу"Футбол
Бывший капитан
Бывший капитан "Динамо" назвал человека, который пугает его не меньше, чем коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...