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120 млн евро – и по рукам: Неймар согласовал личный контракт с "Барселоной"

25 июня, 23:53

Бразильский нападающий согласился на серьезное урезание зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу"

Неймар
Неймар. Фото: AFP

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар находится уже даже не в шаге, а в маленьком шагочке от возвращения в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo. По информации авторитетного испанского издания, 27-летний бразилец согласовал с каталонским клубом условия личного контракта. Будущий контракт будет рассчитан на пять лет с годовым окладом в 24 миллиона евро. То есть суммарно речь идет о 120 млн евро. Тогда как нынешняя зарплата Неймара в "ПСЖ" составляет 36,8 миллиона евро в год.

Напомним, ранее сорвалась мегасделка с возможным участием Неймара. "ПСЖ" предложил "МЮ" схему – парижане отдают манкунианцам Неймара, а взамен получают Погба. Однако английский клуб от предложенного варианта отказался. "МанЮнайтед" отпугнула высокая зарплата бразильца. Но ради камбека в "Барселону" бразилец согласился на ее сокращение.

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Как известно, параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.

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Тег Барселона, псж, Неймар

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Сегодня|Спорт

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