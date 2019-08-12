14 летний футболист "Боруссии" забил 6 мячей в дебютном матче в команде 19-летних

В столь юном возрасте Мукоко имеет контракт с техническим спонсором на 10 миллионов евро

Юссуфа Мукоко. Фото: bvb.de

14-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко забил шесть голов в своем первом матче в молодежном первенстве бундеслиги для игроков не старше 19 лет. Благодаря ему дортмундцы разгромили "Вупперсталер" со счетом 9:2.

Мукоко с 12 лет играл в первенстве для игроков до 17 лет. За два сезона он отличился 83 раза в 50 встречах. В апреле Мукоко заключил спонсорское соглашение с производителем экипировки Nike на сумму в 10 миллионов евро.

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Если Мукоко выделяется на поле своей техникой, то звезда "Севильи" U-12 Ибрагима Соу в столь юном возрасте может похвастаться ростом в 175 см. "Севилья", чем вы кормите своих игроков?", – принялись шутить в соцсетях пользователи после одного из матчей Соу.

Впрочем, Соу не самый высокий игрок в этой возрастной категории. В 2018 году звездой соцсетей стал конголезский футболист академии "ПСЖ" Битшиабу Эль Чадаль – его рост в 12 лет составлял 190 см! Французскому клубу, чтобы заявить игрока на детские турниры, пришлось доказывать его возраст соответствующими документами.

Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1.

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