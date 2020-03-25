144 года назад первый матч сыграла сборная Уэльса: встречи с Шотландией, юным Пеле и другие истории

Дебют для "драконов" вышел неудачным - они были разбиты в гостях Шотландией

Всем известно, что самую популярную игру на планете изобрели на Туманном Альбионе. Несмотря на то, что родоначальниками футбола считают именно англичан, их соседи по Британии тоже довольно давно освоили игру. Сегодня исполняется 144 года первому матчу в истории сборной Уэльса – одной из самых "древних" команд мира. К слову, 25 марта Владимиру Кличко исполнилось 44 года – читайте об имениннике дня.

Футбольную ассоциацию Уэльса создали в начале 1876 года, а уже через пару месяцев валлийцы попробовали силы в товарищеском матче в Глазго. Выезд в Шотландию оказался неудачным: гости уступили со счетом 0:4. Продержались парни из Уэльса без пропущенных мячей до 40-й минуты. К слову, Шотландия и Англия дебютный поединок сыграли всего четырьмя годами ранее – в 1872 году они не смогли поразить ворота друг друга.

Уэльс же играл с Шотландией каждый год (!) до 1984-го, за исключением пауз во время Мировых войн. На мировой же арене валлийцы появились лишь в начале второй половины ХХ века. И сразу же блеснули на чемпионате мира 1958 года, где дошли до четвертьфинала. А там проиграли будущим чемпионам – бразильцам, единственный мяч у которых забил 17-летний Пеле. Примечательно, что с тех пор на "мундиаль" они не пробивались.

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Зато громко заявили о себе на чемпионате Европы-2016, где остановились лишь в полуфинале. После возвращения домой Гарета Бейла, Аарона Ремзи, Бена Дэвиса, Уэйна Хеннеси, Эшли Уильямса и других встречали как героев.

Интересно, что больше всего матчей за сборную Уэльса провел всего лишь 30-летний защитник Крисс Гантер из скромного "Рединга" – 96. А вот главный голеадор – капризная звезда "Реала" Гарет Бейл с 33 забитыми мячами.

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