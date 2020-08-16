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147 миллионов: назван годовой доход бывшего тренера киевского "Динамо"

16 августа, 20:09

Олег Люлька Олег Люлька

Данные о заработках и имуществе экс-наставника киевлян Валерия Газзаева обнародовала российская Госдума

Стал известен размер заработков бывшего главного тренера киевского "Динамо" россиянина Валерия Газзаева, который возглавлял команду из столицы Украины в 2009-2010 годах. Подробности касательно доходов и имущества 66-летнего специалиста обнародовал сайт Госдумы России, депутатом которой от партии "Справедливая Россия" является Газзаев.

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Согласно данным Госдумы, доход Валерия Газзаева за прошлый год составил 146,8 млн рублей. Это свыше 55 млн в пересчете на гривни.

Кроме того, бывший тренер киевского "Динамо" и российской сборной по футболу владеет квартирой на 270 квадратных метров и крупным земельным участком на 1511 кв. м. в России, а также жилым домом (307 кв.м.) и земельным участком (1000 кв.м.) в Испании. На Газзаева также записан автомобиль Mercedes – Benz S 400 4Matic.

Валерий Газзаев
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Валерий Газзаев / Фото: Getty Images

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Что интересно, в Испании имеется недвижимость и у другого бывшего тренера киевского "Динамо" из России Юрия Семина. "Квартира. Давно купил, понравилось – красивое место, Марбелья. Из соседей есть известные люди: Дель Боске, видел Капелло и встречался с ним не раз", – рассказывал ранее Семин.

Ранее появилась информация о зарплате нового тренера "Динамо" Мирчи Луческу. По данным СМИ, он будет получать 1,2 млн евро в год. Еще миллион евро составляет бонус специалисту за чемпионство Украины, предусматривающее прямое попадание команды в групповой турнир ЛЧ.

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Россия тренер Госдума РФ чемпионат России Динамо Киев заработки Валерий Газзаев

Источник: Сегодня|Спорт

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