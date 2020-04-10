15 лет назад был забит самый юный гол в Премьер-лиге: смотрите исторический удар, обставивший Руни

Череда травм не позволила Джеймсу Вону оправдать авансы - сейчас он играет в третьей по силе лиге Англии

10 апреля 2005 года вошло историю английской Премьер-лиги – ровно 15 лет назад футболист "Эвертона" Джеймс Вон стал самым юным футболистом, сумевшим забить мяч в ворота соперника в рамках турнира. Историческое событие случилось в поединке против "Кристал Пэлас". Юный футболист вышел на замену на 73-й минуте, а уже на 84-й отметился дебютным голом в Премьер-лиге.

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На тот момент ему было 16 лет и 271 день. Вон превзошел достижение будущих звезд "МЮ" Уэйна Руни и "Ливерпуля" Джеймса Милнера. К слову, абсолютный рекорд анлийского футбола принадлежит Ронни Диксу, который отличился в возрасте 15 лет и 180 дней, выступая за "Бристоль Роверс" в матче против "Норвич Сити", 3 марта 1928 года.

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Исторический гол Джеймса Вона:

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Что касается нашего рекордсмена, то Вон долго ходил в числе перспективных, но из-за череды травм так и не смог полностью раскрыть свой талант. За "Эвертон" нападающий провел всего 47 матчей в чемпионате и забил семь мячей. После нескольких аренд в 2011 году он покинул "ирисок" и с тех пор сменил девять команд. Сейчас 31-летний футболист защищает цвета "Транмер Роверс" в третьем по силе дивизионе Англии.

Напомним, что в 2018 году впервые в Премьер-лиге гол забил футболист, родившийся в XXI веке. Мяч Райана Сессеньона не помог "Фулхэму" одержать победу над "Кардиффом".

Смотрите рекордно юный гол Лиги чемпионов:

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