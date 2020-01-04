15-летний талант побил рекорд Неймара

Неймар впервые сыграл в юниорском Кубке Сан-Паулу в 15 лет и 11 месяцев

"Барселона" - кандидат №1 на Неймара

Нападающий "Освальдо" Пабло Хуан побил достижение форварда "Пари-Сен-Жермен" Неймара, став самым молодым футболистом, принявшим участие в поединке юниорского Кубка Сан-Паулу, рапортует издание Globo Esporte. Кстати, мы уже сообщали, что рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене.

Хуан сыграл во встрече против "Понте Преты" (1:5), которая прошла в пятницу, третьего января. На момент выхода на поле футболисту исполнилось 15 лет 3 месяца и 24 дня. Таким образом, он побил рекорд Неймара, который в 2008 году, будучи игроком "Сантоса", принял участие в поединке юниорского Кубка Сан-Паулу, когда ему было 15 лет и 11 месяцев.

Ранее мы писали, что форвард, повздоривший с Неймаром, придумал ему специальный подарок для "чайников". По мнению нападающего "Монпелье", бразильскому нападающему "ПСЖ" не помешает подтянуть уважение.

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В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Часть сезона футболист пропустил из-за травм. Ранее футболист перешел из "Барселоны" за 222 миллиона евро, что является рекордом в футболе.

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Кстати, "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое. Бразильская звезда футбола хочет уйти в "Барселону", но вот хотят ли его видеть в Каталонии?

Смотрите, как Неймар забивает в Лиге чемпионов:

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