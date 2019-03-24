15 последних голов сборной Италии забили 15 разных игроков
Итальянцы с победы стартовали в отборе на Евро-2020
Сборная Италии победила Финляндию (2:0) в отборе Евро-2020 благодаря голам Николо Бареллы и Мойзе Кина. 15 последних мячей "Скуадры Адзурры" забили 15 разных игроков.
Начиная с разгрома Лихтенштейна (5:0) в июне 2017-го и до вчерашнего дня за Италию по разу отличились Маттео Политано, Кристиано Бираги, Федерико Бернардески, Жоржиньо, Симоне Дзадза, Леонардо Бонуччи, Андреа Белотти, Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Антонио Кандрева, Джорджо Кьеллини, Чиро Иммобиле и Маноло Габбьядини.
Напомним, что в прошлую пятницу Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
Свой второй матч в отборе на чемпионат Европы украинская команда проведет 25 марта на выезде против Люксембурга. Команде не поможет полузащитник Марлос из-за рецидива травмы.
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