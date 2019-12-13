15 тур чемпионата Германии по футболу: расписание, прогноз и результаты матчей

Все о немецком футбольном уикенде

Томас Мюллер ("Бавария") / Фото: Reuters

На уикенде в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 15-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Бавария" – "Вердер" и "Вольфсбург" – "Боруссия" Менхенгладбах. Ниже – расписание тура с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы матчей, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Бундеслиги.

Чемпионат Германии, 15 тур

Пятница, 13 декабря

21:30 Хоффенхайм – Аугсбург ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.78 – 4.10 – 4.30

Суббота, 14 декабря

16:30 Бавария – Вердер ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.16 – 9.20 – 15.0

16:30 Герта – Фрайбург

Букмекеры: 2.05 – 3.65 – 3.65

16:30 Майнц – Боруссия Д

Букмекеры: 4.90 – 4.50 – 1.64

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16:30 Кельн – Байер

Букмекеры: 4.20 – 4.00 – 1.84

16:30 Падерборн – Унион Берлин

Букмекеры: 2.80 – 3.65 – 2.46

19:30 Фортуна – Лейпциг

Букмекеры: 6.80 – 4.80 – 1.47

Воскресенье, 15 декабря

16:30 Вольфсбург – Боруссия М ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.65 – 3.40 – 2.70

19:00 Шальке – Айнтрахт Ф

Букмекеры: 1.99 – 3.85 – 3.65

Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Германии

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М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ М 14 10 1 3 30-16 31 2 ЛЕЙПЦИГ 14 9 3 2 39-16 30 3 БОРУССИЯ Д 14 7 5 2 33-19 26 4 ШАЛЬКЕ 14 7 4 3 25-18 25 5 ФРАЙБУРГ 14 7 4 3 24-17 25 6 БАЙЕР 14 7 4 3 22-18 25 7 БАВАРИЯ 14 7 3 4 35-20 24 8 ХОФФЕНХАЙМ 14 6 3 5 19-23 21 9 ВОЛЬФСБУРГ 14 5 5 4 15-14 20 10 УНИОН БЕРЛИН 14 6 1 7 18-19 19 11 АЙНТРАХТ Ф 14 5 3 6 24-22 18 12 АУГСБУРГ 14 4 5 5 20-26 17 13 МАЙНЦ 14 5 0 9 20-34 15 14 ВЕРДЕР 14 3 5 6 22-29 14 15 ГЕРТА 14 3 3 8 20-29 12 16 ФОРТУНА Д 14 3 3 8 16-29 12 17 ПАДЕРБОРН 14 2 2 10 17-32 8 18 КЕЛЬН 14 2 2 10 12-30 8

Смотрите, как клубы Германии играли на неделе в Лиге чемпионов

Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:1

Байер (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2

Боруссия Д (Германия) – Славия (Чехия) – 2:1

Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2

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