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15 тур чемпионата Германии по футболу: расписание, прогноз и результаты матчей

13 декабря, 16:22

Все о немецком футбольном уикенде

Томас Мюллер ("Бавария")

Томас Мюллер ("Бавария") / Фото: Reuters

На уикенде в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 15-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Бавария" – "Вердер" и "Вольфсбург" – "Боруссия" Менхенгладбах. Ниже – расписание тура с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы матчей, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Бундеслиги.

Чемпионат Германии, 15 тур

Пятница, 13 декабря

21:30 Хоффенхайм – Аугсбург ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.78 – 4.10 – 4.30

Суббота, 14 декабря

16:30 Бавария – Вердер ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.16 – 9.20 – 15.0

16:30 Герта – Фрайбург
Букмекеры: 2.05 – 3.65 – 3.65

16:30 Майнц – Боруссия Д
Букмекеры: 4.90 – 4.50 – 1.64

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16:30 Кельн – Байер
Букмекеры: 4.20 – 4.00 – 1.84

16:30 Падерборн – Унион Берлин
Букмекеры: 2.80 – 3.65 – 2.46

19:30 Фортуна – Лейпциг
Букмекеры: 6.80 – 4.80 – 1.47

Воскресенье, 15 декабря

16:30 Вольфсбург – Боруссия М ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.65 – 3.40 – 2.70

В тренде
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19:00 Шальке – Айнтрахт Ф
Букмекеры: 1.99 – 3.85 – 3.65

Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Германии

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МКлубИВНПМячиОчки
1БОРУССИЯ М14101330-1631
2ЛЕЙПЦИГ1493239-1630
3БОРУССИЯ Д1475233-1926
4ШАЛЬКЕ1474325-1825
5ФРАЙБУРГ1474324-1725
6БАЙЕР1474322-1825
7БАВАРИЯ1473435-2024
8ХОФФЕНХАЙМ1463519-2321
9ВОЛЬФСБУРГ1455415-1420
10УНИОН БЕРЛИН1461718-1919
11АЙНТРАХТ Ф1453624-2218
12АУГСБУРГ1445520-2617
13МАЙНЦ1450920-3415
14ВЕРДЕР1435622-2914
15ГЕРТА1433820-2912
16ФОРТУНА Д1433816-2912
17ПАДЕРБОРН14221017-328
18КЕЛЬН14221012-308

Смотрите, как клубы Германии играли на неделе в Лиге чемпионов

Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:1

Байер (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2

Боруссия Д (Германия) – Славия (Чехия) – 2:1

Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Вольфсбург Боруссия Менхенгладбах

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