15 тур чемпионата Германии по футболу: расписание, прогноз и результаты матчей

На уикенде в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 15-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Бавария" – "Вердер" и "Вольфсбург" – "Боруссия" Менхенгладбах. Ниже – расписание тура с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы матчей, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Бундеслиги.
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Чемпионат Германии, 15 тур
Пятница, 13 декабря
21:30 Хоффенхайм – Аугсбург ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.78 – 4.10 – 4.30
Суббота, 14 декабря
16:30 Бавария – Вердер ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.16 – 9.20 – 15.0
16:30 Герта – Фрайбург
Букмекеры: 2.05 – 3.65 – 3.65
16:30 Майнц – Боруссия Д
Букмекеры: 4.90 – 4.50 – 1.64
16:30 Кельн – Байер
Букмекеры: 4.20 – 4.00 – 1.84
16:30 Падерборн – Унион Берлин
Букмекеры: 2.80 – 3.65 – 2.46
19:30 Фортуна – Лейпциг
Букмекеры: 6.80 – 4.80 – 1.47
Воскресенье, 15 декабря
16:30 Вольфсбург – Боруссия М ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.65 – 3.40 – 2.70
19:00 Шальке – Айнтрахт Ф
Букмекеры: 1.99 – 3.85 – 3.65
Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Германии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ М
|14
|10
|1
|3
|30-16
|31
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|14
|9
|3
|2
|39-16
|30
|3
|БОРУССИЯ Д
|14
|7
|5
|2
|33-19
|26
|4
|ШАЛЬКЕ
|14
|7
|4
|3
|25-18
|25
|5
|ФРАЙБУРГ
|14
|7
|4
|3
|24-17
|25
|6
|БАЙЕР
|14
|7
|4
|3
|22-18
|25
|7
|БАВАРИЯ
|14
|7
|3
|4
|35-20
|24
|8
|ХОФФЕНХАЙМ
|14
|6
|3
|5
|19-23
|21
|9
|ВОЛЬФСБУРГ
|14
|5
|5
|4
|15-14
|20
|10
|УНИОН БЕРЛИН
|14
|6
|1
|7
|18-19
|19
|11
|АЙНТРАХТ Ф
|14
|5
|3
|6
|24-22
|18
|12
|АУГСБУРГ
|14
|4
|5
|5
|20-26
|17
|13
|МАЙНЦ
|14
|5
|0
|9
|20-34
|15
|14
|ВЕРДЕР
|14
|3
|5
|6
|22-29
|14
|15
|ГЕРТА
|14
|3
|3
|8
|20-29
|12
|16
|ФОРТУНА Д
|14
|3
|3
|8
|16-29
|12
|17
|ПАДЕРБОРН
|14
|2
|2
|10
|17-32
|8
|18
|КЕЛЬН
|14
|2
|2
|10
|12-30
|8
Смотрите, как клубы Германии играли на неделе в Лиге чемпионов
Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:1
Байер (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2
Боруссия Д (Германия) – Славия (Чехия) – 2:1
Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2
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