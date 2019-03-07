15-й британский поход "Динамо" – на главного фаворита Лиги Европы: анонс матча с "Челси"

Киевлянам нужно выстоять первые полчаса, тогда будет легче

15-й британский поход "Динамо" – на главного фаворита Лиги Европы: анонс матча с "Челси" Дышленко Алексей , Кинзерский Эдуард 2019-03-07T09:23:00+02:00 Футбол Киевлянам нужно выстоять первые полчаса, тогда будет легче

Сегодня киевское "Динамо" проведет в Лондоне первую встречу 1/8 Лиги Европы против "Челси" (начало 22:00, "Футбол 2") – онлайн "Челси" – "Динамо" уже доступен на нашем сайте. В состав делегации "бело-синих", отправившейся в столицу Британии, 22 футболиста. Правда, дисквалифицированный Вербич точно не сыграет, а Дуэлунд только вернулся к тренировкам в общей группе и датчанина в Лондоне взяли, как сказал Хацкевич, "чтобы не оставлять его в Киеве одного". Перелет в аэропорт "Гатвик" занял три с половиной часа, а на приземлении воздушное судно прилично потрясло. Даже коснувшись колесами взлетно-посадочной полосы, самолет, казалось, продолжал вырисовывать зигзаги уже на земле.

Нынешний еврокубковый визит "Динамо" в Англию – 15-й по счету. Статистика предыдущих встреч – не очень радужная: 3 ничьих и 11 поражений. Последнее из них – как раз от "Челси" (1:2) в ноябре 2015-го в группе ЛЧ. "Нынешний "Челси" – очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в ее игре, – говорит Андрей Шевченко. – Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы".

"РАСТЕМ". Впрочем у "Чесли" сыграют не все сильнейшие. "Игроки немного устали. Поэтому в матче Лиги Европы мы проведем небольшую ротацию", – сказал Маурицио Сарри. "Хотел бы я основу или полуразбавленный "Челси"? Хочется играть с самыми сильными. Чтобы проверить свой уровень и всей команды. Узнать, на что мы можем претендовать в турнире", – сказал вчера по этому поводу Виктор Цыганков. А когда у него спросили, мол, игроки "Динамо" не слишком известны в Европе, расценивает ли он этот матч, как возможность показать себя, вингер ответил: "Это наша проблема, что мы не играем в таких турнирах, как Лига чемпионов. Футболистов просматривают на высоком уровне именно в ЛЧ. Наша команда растет, у нее есть потенциал уже в скором времени играть в этом турнире".

По словам Александра Хацкевича, шансы против "Челси" – 50 на 50 (по оценке букмекеров, 20 на 80). "Игровую схему мы менять не будем: у нас один нападающий. Вместо Соля выйдет Русин. А по позиции Вербича определимся в день матча", – сказал коуч киевлян.

БАЛТАЧА. Давно живущий в Англии и работающий в академии лондонского "Чарльтона" экс-динамовец Сергей Балтача, с которым "Сегодня" пообщалась накануне, настроен оптимистично. "Обязательно буду на матче – очень интересно посмотреть вживую на нынешнее "Динамо", – заверил он. – В ноябре я приезжал в Киев и смотрел по телевизору один из матчей "Динамо" в чемпионате Украины. Тогда еще сказал Мише Михайлову (тренер вратарей "Динамо". – Ред.): "Хорошая у вас молодежь". А он: "Да, и почти все – наши воспитанники". Недавно смотрел их матчи с "Олимпиакосом". А теперь хочется понаблюдать за ними вживую. Мой прогноз? Жду результативную ничью, а при доле везенья – минимальную победу "Динамо".

Месяц назад – после 0:6 от "МанСити", опустившего "Челси" на 6-е местов в АПЛ, – тренер Маурицио Сарри был на пороге увольнения. "Но сейчас они смотрятся гораздо лучше, – говорит Балтача. – Очень добротный футбол показали с "Тоттенхэмом" (2:0. – Ред.). Поэтому "Динамо" придется сложно. К тому же на "Стэмфорд Бридж" почти всегда аншлаг, болельщики очень хорошо поддерживают своих".

Что могут противопоставить подопечные Хацкевича грозному сопернику? "Я, возможно, скажу банальные вещи, но самое главное будет: выстоять первые полчаса, максимально строго и надежно сыграть в обороне, – говорит экс-динамовец. – "Челси" – команда атакующая, но при этом порой увлекающаяся атакой. У "Динамо", наверняка, будет несколько возможностей поймать их на контратаке".

ЗА НОВЫМ РЕБРОВЫМ. Прошла информация, что "Динамо" планируют нанять тренера для работы с нападающими. Это общее решение президента клуба и главного тренера. После чего возникает вопрос о дальнейшей роли в "Динамо" Максима Шацких. Ведь, представляя его в качестве своего ассистента, Хацкевич заявлял, что Максим будет отвечать как раз за форвардов. Отметим, что именно в качестве специалиста, ответственного за нападающих, в "Динамо" в свое время, при Семине и Блохине, работал Сергей Ребров, впоследствии пошедший на повышение и ставший главным тренером киевлян.

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