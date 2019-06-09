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16-летние футболисты "Бешикташа" заказали проституток в отель

9 июня, 18:12

Игроки решили развлечься перед турниром на острове Родос

Участники турнира на Родосе
Участники турнира на Родосе. Фото: Twitter

В неприятную историю попали футболисты "Бешикташа" U16, сообщает Bild. По информации источника, юношеская команда турецкого гранда принимала участие в международном турнире в Греции на острове Родос Cup of Rhodes Knights 2019. В ночь перед дебютной игрой футболисты "Бешикташа" сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда. При этом сообщается, что на проституток игроки вышли через своих тренеров, которые воспользовались их услугами ранее.

Вокруг этой ситуации уже разразился громкий скандал, так как молодым футболистам не исполнилось еще и 18 лет. Игроки, замешанные в "деле проституток", уже отстранены клубом от тренировок и матчей.

Отметим, что ночной загул не помешал "Бешикташу" на следующий день обыграть со счетом – 2:1 "Панатинаикос", который является действующим победителем турнира.

Напомним, сегодня определится победитель розыгрыша Лиги наций УЕФА: онлайн матча Португалия – Голландия. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

А вчера сборная Турции в отборе на Евро-2020 обыграла действующих чемпионом мира – французов:

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Тег проститутки, Бешикташ, футболисты

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Championat.ru

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