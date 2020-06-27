16-летним героем Кубка Украины интересуется "Бенфика": юный вратарь поразил чемпиона Португалии

Боссы клуба из Лиссабона поражены не только игрой, но и данными Исенко

16-летний голкипер полтавской "Ворсклы" Павел Исенко, который совершил подвиг в полуфинале Кубка Украины с "Мариуполем", заинтересовал португальскую "Бенфику". Напомним, что юный голкипер появился на поле перед серией пенальти, заменив Дмитрия Резника, парировал три удара азовцев и вывел свою команду в решающий поединок турнира после 1:1 в основное время.

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Как сообщает Record, 37-кратный чемпион Португалии следит за игрой юного вратаря полтавчан и, вероятно, в скором времени обратится к руководству "Ворсклы" с предложением. При этом руководство "Бенфики" впечатлила не только феноменальная игра голкипера в полуфинале Кубка Украины, но и внушительные антропометрические данные. В материале подчеркивается, что рост парня достигает 192 см.

Ранее мы также давали реакцию на чудеса вратаря-вундеркинда из "Ворсклы": "Капец! В 16 лет такое сделать... Паша – зверь!"

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Смотрите, как великолепно играл Исенко во время серии пенальти в Кубке Украины

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