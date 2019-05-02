16-летний футболист установил рекорд топ-лиг Европы

Он стал первым игроком 2002 года рождения, вышедшим в стартовом составе в топ-5 лигах Европы

Эдуардо Камавинга. Фото: AFP

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга установил новый рекорд для топ-5 европейских чемпионатов. Хавбек вышел с первых минут на поле в матче с "Монако" в рамках 34-го тура чемпионата Франции.

16-летний футболист родился 10 ноября 2002 года. Он стал первым игроком 2002 года рождения, который вышел в стартовом составе в матче одной из пяти ведущих европейских лиг. Для Камавинги это уже четвертый матч в Лиге 1 в текущем сезоне.

Ранее мы писали, что в составе "Манчестер Сити" впервые забил футболист 2000 года рождения. Фоден стал третьим в списке самых молодых автором голов в составе "Сити" в чемпионате Англии.

Ранее 17-летний игрок "Манчестер Сити" обновил два рекорда Лиги чемпионов. На момент дебюта в главном еврокубковом турнире Фодену исполнилось 17 лет и 283 дня.

Напомним, что звезде чемпионата Франции Неймару запретили летать на самолете и вертолете. Бразильскому форварду не могут простить уклонения от уплаты налогов на 18 миллионов долларов. Обвинения в адрес футболиста тянутся со времен его перехода из "Сантоса" в "Барселону".

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