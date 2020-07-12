16-летний футболист насмерть разбился на мотоцикле

Хигор Соареш на протяжении двух последних лет выступал за "Гояс"

16-летний бразильский футболист бразильского клуба "Гояс" Хигор Соареш погиб в результате ДТП на мотоцикле. Юный игрок выступал за команду с 2018 года. О смерти футболиста сообщил официальный сайт клуба, сообщает СЭ.

"С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего спортсмена. 16-летний подросток стал жертвой аварии на мотоцикле. Наша команда опустошена этой новостью. Он выступал за "Гояс" с января 2018 года. Мы желаем сил и выражаем соболезнования друзьям и семье футболиста", – говорится в заявлении "Гояса".

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Отметим, что за последние месяцы в Бразилии скончались два футболиста. Некоторое время назад футболист умер от удара током, запуская воздушного змея. Летательный аппарат запутался в проводах, в результате чего футболиста ударило током.

А перед этим мы писали, что в Бразилии во время процедур физиотерапии внезапно умер 22-летний футболист. Футболист клуба "Гуарани Баже" Тьяго Кортес лечил травмированное колено.

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