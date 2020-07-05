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16-летний вратарь российского клуба попал в реанимацию после удара молнии

5 июля, 09:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Инцидент случился во время тренировки команды

Вратарь российского клуба "Знамя Труда" 16-летний Иван Заборовский находится в реанимации после того, как во время тренировки в него ударила молния. Об этом сообщается на странице клуба в Instagram. Других подробностей инцидента нет.

"По нашей информации, сегодня на тренировке произошёл несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной", – говорится в заявлении клуба.

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"Знамя Труда" – один из старейших российских клубов. Он был основан еще в 1909 году в Орехово-Зуево. Наивысшее достижение клуба – финал Кубка СССР 1962 года, в котором они проиграли донецкому "Шахтеру" (0:2). "Горняки" тогда выиграли трофей во второй раз подряд.

Сейчас команда выступает в зоне "Запад" ПФЛ – третьей по силе лиге России. В завершившемся досрочно сезоне из-за пандемии "Знамя Труда" занял 11-е место.

Ранее мы писали, что футболист умер от удара током, запуская воздушного змея. Летательный аппарат запутался в проводах, в результате чего футболиста ударило током.

Также мы писали, что четыре футболиста пострадали от удара молнии на Ямайке. Во время футбольного поединка чемпионата Ямайки молния поразила игроков.

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футболист молния чемпионат России

Источник: Сегодня|Спорт

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