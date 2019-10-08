17 лет назад Роналду забил первый гол в карьере: посмотрите на этот шедевр

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

7 октября 2002 года Криштиану Роналду, тогда выступающий за лиссабонский "Спортинг", забил первый гол в своей профессиональной карьере. Португальский клуб спустя 17 лет решил напомнить об этом событии, показав видео гола в своем Twitter. Роналду выступал за "Спортинг" с 2002 по 2003 год. За это время он провел 30 игр, в которых отметился пятью голами.

После этого Роналду успел поиграть за "Манчестер Юнайтед" и "Реал", а в настоящее время португалец выступает за "Ювентус".

На сегодняшний день Роналду провел почтит тысячу матчей на клубном уровне и забил более 651 мяч. Также на его счету 93 гола в 160 поединках за сборную Португалии.

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Трижды Криштиану становился чемпионом Англии, дважды – в Испании, а в прошлом сезоне побеждал в Серии А. Пять раз Роналду выигрывал Лигу чемпионов и неоднократно побеждал в различных национальных Кубках. Вместе со сборной Португалии побеждал на Евро-2016.

Пять раз португалец становился обладателем "Золотого мяча", трижды – лучшим игроком года по версии ФИФА и четыре раза завоевывал "Золотую бутсу" лучшему бомбардиру сезона.

Ранее мы писали, что Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов. Португалец повторил рекорд Рауля по количеству соперников, которым он забивал в Лиге чемпионов.

Кстати, ранее мы писали, что Роналду одержим успехом и хочет завязать с футболом. Португальский футболист планирует попробовать себя в чем-то другом.

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