17-летняя добыча: "Манчестер Юнайтед" готов выложить за вундеркинда "Барсы" полторы сотни

За парня идут ожесточенные торги между испанской и английской командой

Английский гранд "Манчестер Юнайтед" готовится к серьезному усилению в межсезонье. Так, по информации в британских и испанских СМИ манкунианцы нацелились на приобретение полузащитника "Барселоны" Ансу Фати. В феврале Фати стал самым юным автором дубля в чемпионате Испании.

"Красные Дьяволы" готовы заплатить каталонцам 150 миллионов евро за 17-летнего игрока, тогда как испанский клуб поднял сумму отступных за хавбека из Гвинеи-Бисау до 170 миллионов. Отмечается, что МЮ – не единственный претендент на Фати. Также в его услугах заинтересованы английский "Ньюкасл", представители чемпионата Франции "Монако", "Ницца" и дортмундская "Боруссия".

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Анссумане Фати / Фото: Reuters

Ранее проскальзывала информация, что команда из Манчестера предлагала каталонцам 100 миллионов евро, но боссы "Барселоны" ответили отказом. Отметим, что Фати в нынешнем сезоне дебютировал в основе "блаугранас" в Примере. В 16 матчах чемпионата Испании он отметился четырьмя голами.

В Лиге чемпионов парень, которого уже прозвали "Новым Месси", провел четыре поединка и забил самый "юный" гол в истории турнира. Ансу попал в академию "Барселоны" еще в 2013 году и уже получил испанское гражданство.

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Смотрите, как Фати забивал в Лиге чемпионов в ворота итальянского "Интера"

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