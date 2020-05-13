18 лет назад умер Валерий Лобановский: видео с фатального матча легендарного тренера

"Динамо" потеряло своего лучшего в истории наставника после инсульта, который он перенес во время матча в Запорожье

Сегодня исполняется 18 лет с того дня, как киевское "Динамо" потеряло лучшего тренера в своей истории Валерия Лобановского. Он умер 13 мая 2002 года в Запорожье спустя шесть дней после того, как перенес инсульт во время матча между запорожским "Металлургом" и "Динамо". Лобановскому, с которым киевляне выиграли Кубок кубков 1975 и 1986 годов, а также Суперкубок Европы-1975, было 63 года.

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Смотрите обзор последнего матча Лобановского

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"С каждым годом эта утрата чувствуется все сильнее. Валерий Васильевич был явлением не только нашего, но и мирового футбола. Специалист, который оставил после себя целое направление футбольной мысли, – отмечают сегодня в "Динамо". – Хорошие тренеры от великих отличаются не только выигранными трофеями. Главное отличие – это наследие. То, что они оставили последующим поколениям, коллегам и болельщикам. Еще при жизни методы работы и тренерские решения Валерия Лобановского были предметом изучения для тренеров из самых прогрессивных футбольных стран. Командами Лобановского восхищалась футбольная Европа и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах. Он опередил свое время и многие из его идей нашли развитие в современном футболе".

Валерий Лобановский / Фото: Getty Images

"Копировать заманчивые образцы, догонять кого-то – занятие бесперспективное. Опережать – вот вдохновляющий смысл работы" – говорил Валерий Лобановский.

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Как сообщалось ранее, Валерий Лобановский вошел в ТОП-10 лучших тренеров в истории. Первое место в этом рейтинге издание FourFourTwo присудило Алексу Фергюсону.

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