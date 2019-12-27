18-летний форвард "МЮ" установил клубный бомбардирский рекорд

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд забил гол в матче 19-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:1). Для него этот гол стал третьим в английской Премьер-лиге. В возрасте 18 лет и 86 дней Гринвуд раньше всех покорил эту отметку в "МЮ" в эпоху АПЛ.

Маркус Рашфорд забил три первых гола в чемпионате, когда ему было 18 лет и 141 день, Федерико Македа – в 18 лет и 224 дня, Аднан Янузай – в 18 лет и 319 дней.

В текущем сезоне Гринвуд провел 24 матча во всех турнирах и забил 10 мячей. Больше всего ему удалось наколотить в Лиге Европы – четыре гола.

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Личное достижение покорилось и Маркусу Рашфорду. 22-летний форвард отметился забитым мячом и довел количество своих голов в сезоне до 11 – это личный рекорд. Ранее он не забивал больше 10 голов за сезон в Премьер-лиге.

А вот другой игрок "МЮ", Скотт Мактомини, вряд ли сможет записать себе в актив матч против "Ньюкасла". 23-летний хавбек получил травму в первом тайме и был заменен в перерыве. После игры главный тренер "Дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что у шотландца повреждение связки колена, но отметил, что не знает степень серьезности. Сам же футболист покидал "Олд Траффорд" на костылях.

Ранее мы рассказывали, что "Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Кристал Пэлас" и опустился к "лузерам". Команда Мануэля Пеллегрини уступила в гостях со счетом 2:1.

Также добавим, что "Тоттенхэм" пропустил первым, но потом совершил камбэк и поднялся на пятое место в таблице. Команда Моуринью минимально обыграла "Брайтон".

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в Лиге Европы:

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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