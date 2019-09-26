18-летний футболист "Ниццы" признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро

Виновный явился в клуб с адвокатом, ему грозит расторжение контракта

Ламин Диаби / Фото: Getty Images

Форвард "Ниццы" Ламин Диаби признался в том, что украл дорогие часы у одноклубника Каспера Дольберга. Футболист извинился перед главным тренером команды Патриком Виейрой, передает AFP. По данным издания, сегодня, 26 сентября, 18-летний нападающий прибыл в расположение клуба со своим адвокатом. Украденные часы стоили 70 тысяч евро. Аксессуар пропал из раздевалки 23 сентября.

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба разорвет соглашение, если вина игрока будет доказана.

Отметим, что Диаби выступает за "Ниццу" с 13 лет. Он успел провести 6 матчей во французском чемпионате, а также выступает за молодежную сборную Франции. Что касается Дольберга, то он перешел в "Ниццу" этим летом из "Аякса" за 20,5 миллиона евро.

Реклама

Напомним, что в начале июня дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

Напомним, что ранее преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Ранее злоумышленники в Одессе ограбили украинского шахматиста:



Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама