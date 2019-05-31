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18-летний норвежец наколотил 9 голов в одном матче – это рекорд молодежного ЧМ-2019

31 мая, 10:34

Норвежцы уничтожили команду Гондураса в матче третьего тура группового этапа

Сборная Норвегии U-20 разгромила команду сверстников из Гондураса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира для игроков до 20 лет, который проходит в Польше. Норвежцы одержали победу со счетом 12:0, а 9 голов лично записал на свой счет 18-летний нападающий норвежцев Эрлинг Браут Халанд.

Это абсолютный рекорд для чемпионатов мира U-20. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Адаилтону, который в 1997 году оформил гекса-трик (забил 6 голов) в ворота Южной Кореи. Отметим, что Гондурас завершал матч вдевятером: удаления на 57-й и 90+2 минутах.

Благодаря победе сборная Норвегии завершила групповой этап на третьем месте в группе и за счет отличной разницы мячей (13:5) претендует на выход в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место в шести группах.

Напомним, что сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места, набрав в трех матчах семь очков. Наша команда не проиграла ни одного матча в группе.

Ранее Александр Сопко высказался о выходе сборной Украины в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019. "С такой игрой тревожно за наши перспективы в плей-офф", – заявил эксперт.

Вчера состоялся финал Лиги Европы, в котором "Челси" разгромил "Арсенал" 4:1:

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Тег гол, ЧМ-2019 (U-20)

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sport24.ru

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