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19-летний бразилец опозорил Неймара на тренировке: игрок "ПСЖ" не сдержался

29 мая, 20:45

Звезду "ПСЖ" лишили капитанской повязки в сборной Бразилии

Нападающий "ПСЖ" Неймар проявил несдержанность на одной из последних тренировок сборной Бразилии, которая готовится к старту Кубка Америки. Турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева соревнования сыграют в группе А, где их соперниками станут Боливия, Венесуэла и Перу.

В ходе занятия партнер форварда по национальной команде, 19-летний защитник "Крузейро" Вевертон, ловко обыграл его возле боковой линии, прокинув ему мяч между ног. Неймар не выдержал и сфолил на оппоненте, ухватив его за манишку и повалив на газон. Нападающий не стал извиняться перед партнером и, опустив взгляд, ушел от места столкновения.

Кстати, это не первый случай, когда звездный футболист не сдерживает эмоций на поле. Ранее Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку. Бразилец приинял участие в собственном турнире и опозорился на глазах у публики

Ранее стало известно, что Неймар был лишен капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него выводить команду на поле будет партнер форварда по "ПСЖ" защитник Дани Алвес.

В ближайшее время бразильцам предстоит провести товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом.

А не так давно Неймар возомнил себя Кличко и ударил болельщика в подбородок после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции. Французская федерация футбола дисквалифицировала форварда "ПСЖ" Неймара на три матча.

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Тег Неймар, сборная Бразилии, Кубок Америки

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