2 млн просмотров за полдня: парень из охваченной коронавирусом Италии взорвал Сеть "голом скорпиона"

В Сети набирает популярность видео с красивым голом из любительской итальянской лиги, которому бы позавидовало большинство известных профессионалов. Комментируя шедевр, забитый невероятным ударом скорпиона, обозреватель за кадром не удержался от восторга: "Мама мия! Какой гол!!!"

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В ролике один из футболистов получает мяч на фланге и, обработав его грудью, совершает подачу в штрафную площадь. Его партнер в этот момент находится рядом с одиннадцатиметровой отметкой. Чтобы замкнуть навес, ему приходится сделать несколько шагов в сторону от ворот, однако это не мешает ему. Находясь спиной к мячу, игрок выставляет пятку и точно бьет в дальний нижний угол, не оставляя голкиперу никаких шансов.

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Голами в таком же стиле известен нападающий "Милана" Златан Ибрагимович. Ранее он неоднократно использовал акробатические приемы, чтобы поразить ворота соперника.

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В популярном Instagram-аккаунте "433", специализирующемся на публикации коротких роликов на футбольную тематику, видео гола-шедевра в исполнении аматора из Италии за полдня набрало почти 2 млн просмотров.

Смотрите лучшие голы Ибрагимовича

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