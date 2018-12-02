20-летний форвард и система VAR помогли "Милану" в игре с "Пармой"

В центральном матче 14-го тура чемпионата Италии сегодня "Милан" на своем поле одержал волевую победу над "Пармой", набрал 25 очков и поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице Серии A. Возможно – временно, ведь "Лацио" (23) свой матч 14-го тура – с "Кьево" в Вероне – начнет сегодня в 19:00 по киевскому времени. У "Пармы" осталось 20 очков, и она рискует свалиться с шестого места в глубину турнирной таблицы, ведь за спиной у нее – четыре клуба, имевших 18-19 очков и еще не выходивших на поле.

В первом тайме огромного количества опасных моментов не было, но почти все, что увидели зрители, состоялось у ворот гостей. А на 49-й минуте забила... "Парма": это Роберто Инглезе после подачи углового головой послал мяч в сетку – 0:1.

Отыграться "Милану" удалось достаточно быстро: 20-летний форвард Патрик Кутроне отобрал мяч перед штрафной соперника у автора результативного углового Маттео Скоццареллы, отдал вправо, открылся и пробил с разворота – мяч рикошетом от дальней стойки нырнул в сетку.

А на 71-й минуте победный гол забил Франк Кесси – с пенальти, который состоялся благодаря системе VAR: повтор показал, что защитник "Пармы" сыграл рукой.

"Милан" – "Парма" – 2:1

Голы: Кутроне (55), Кесси (71, с пенальти) – Инглезе (49).

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Абате, Сапата, Родригес – Кесси, Бакайоко, Маури (Борини, 53) – Сусо (Кастильехо, 89), Кутроне, Чалханоглу.

"Парма": Сепе – Якопони, Бруну Алвеш, Бастони, Гальиоло – Грасси (Чераволо, 84), Скоццарелла (Штулац, 78), Барилла – Бьябьяни, Инглезе, Жервиньо (Чикиретти, 62).

А в первый игровой день не стал терять очки лидер: "Ювентус" в гостях разгромил "Фиорентину" – 3:0, Криштиану Роналду забил один из голов.