20-летний футболист покончил с собой из-за постоянных травм

Несколько лет назад Дарлингтон проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед"

/ Фото: AFP

Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за регулярных травм. Как сообщает Daily Post, в последние два года игрок постоянно страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска, вследствие чего впал в депрессию. Физиотерапия не помогала Дарлингтону справиться с травмами. Игрок бросил учебу в колледже, которая, как он надеялся, позволит ему стать инструктором по фитнесу.

Тело 20-летнего футболиста, который на родине считался большим талантом, обнаружили его мать и брат в гараже.

Несколько лет назад Дарлингтон проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед", но досрочно покинул его из-за перелома руки. Последним клубом футболиста был "Бала Таун", который выступает в чемпионате Уэльса. Игрок также играл за сборные Уэльса на различных юниорских уровнях.

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