20-летний вратарь потерял сознание в матче Лиги Европы

Первое, что спросил вратарь, после того как пришел в сознание: "Гол был?"

Андрей Влад

Голкипер румынского "Стяуа" Андрей Влад потерял сознание во время матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Млады" (1:0). 20-летнему футболисту не потребовалась госпитализация и он смог продолжить матч. Как отмечается, Влад как только пришел в сознание спросил: "Гол был?".

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"Стяуа" по сумме двух матчей вышла в следующий раунд квалификации. Соперником румынского клуба станет португальская "Витория Гимараэш", цвета которой защищает украинский защитник Валерий Бондаренко.

Также мы сообщали, что украинец оформил дубль и вывел свою команду в следующий раунд Лиги Европы. "Рига" Романа Дебелко по сумме двух матчей одолела ХИК из Финляндии.

Напомним, что на этой же стадии луганская "Заря" обыграла ЦСКА из Болгарии. После выездной ничьей 1:1 подопечные Виктора Скрипника добились минимальной победы, при этом большую часть времени они играли в большинстве. Однако сразу после забитого гола составы команд сравнялись – Назарий Русин на эмоциях снял футболку, за что получил вторую желтую карточку и отправился в раздевалку.

К сожалению, на этой стадии Украина уже потеряла одну команду – "Мариуполь" по сумме двух встреч проиграл голландскому АЗ и вылетел с Лиги Европы.

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