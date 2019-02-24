20-летняя звезда "ПСЖ" установил уникальный рекорд во Франции

Килиан Мбаппе превзошел достижение Янника Стопира и Джибриля Сиссе

20-летняя звезда "ПСЖ" установил уникальный рекорд во Франции 2019-02-24T09:27:42+02:00 Футбол Килиан Мбаппе превзошел достижение Янника Стопира и Джибриля Сиссе

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота "Нима" (3:0) в 26-м туре чемпионата Франции. Это были его 50 и 51-й мячи в национальном чемпионате – 35 голов француз наколотил в составе "ПСЖ" и еще 16, выступая за "Монако".

Таким образом, 20-летний футболист стал самым молодым игроком за последние 45 сезонов, кому удалось достичь такого результата. Вторым по данному показателю стал Янник Стопира (21 год), третьим – Джибриль Сиссе (22 года).

В нынешнем сезоне француз провел 30 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал 14 результативных передач.

"ПСЖ", набрав 68 баллов, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, "Ним" с 36 очками занимает 11-е место.

Ранее мы сообщали, что Пеле назвал футболиста, который может стать новым "Королем футбола". Новым Пеле станет как раз Килиан Мбаппе – так считает легендарный бразильский футболист.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе попал в символическую команду УЕФА 2018 года по итогам голосования, в котором приняли участие более 1,8 млн пользователей.

В декабре появились слухи о том, что "Барселона" пожертвует Коутиньо ради покупки Мбаппе. Суммарная стомость французского футболиста может перевалить за 300 миллионов евро.

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Источники: Сегодня|Спорт , soccernews.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.