"20 процентов страны оккупированы Россией": грузинских игроков поддержал клуб из Украины

Футболисты полтавской "Ворсклы" сфотографировались с плакатом о российской оккупации Грузии

Акция "Ворсклы" в поддержку Грузии. Фото: Facebook

Игроки полтавской "Ворсклы" присоединились к акции грузинских игроков, которые вышли на матчи своего чемпионата в футболках с надписью "Наша страна оккупирована Россией". Полтавчане сфотографировались с плакатом, на котором написано "20% моей страны оккупированы Россией". Плакат держит грузинский защитник полтавчан – уроженец Тбилиси Андро Гиоргадзе.

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Как мы сообщали ранее, игроки нескольких грузинских футбольных клубов - "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" – вышли на матчи 19-го тура чемпионата своей страны в майках с антироссийскими лозунгами - на их футболках была изображена карта Грузии с оккупированными территориями, отмеченными красным цветом. Ситуация накалилась после массовых беспорядков в грузинской столице, причиной для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.





При этом, как мы писали ранее, в УЕФА не сочли возможным наказать футболистов грузинских клубов, которые вышли на матчи внутреннего чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами. "Учитывая, что упомянутые события произошли на внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая может быть применена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии", – сообщили в Европейском футбольном союзе.

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