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20 тысяч за опоздание: Лэмпард ввел драконовские штрафы в "Челси"

12 ноября, 22:41

Штрафы должны быть заплачены в течение 14 дней, в противном случае их размер удвоится

Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард / Фото: Reuters

Стали известны размеры штрафов игроков лондонского "Челси" при тренере Фрэнке Лэмпарде. Ранее мы писали, что Лэмпард установил два клубных антирекорда. В команде штрафуют на 20 тысяч фунтов за опоздание на тренировку. На 10 тысяч игрока оштрафуют если он не сообщит о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки.

На 5 тысяч игрока оштрафуют, если он покинет стадион после игры не на клубном автобусе, не проинформировав главного тренера или его ассистента за 48 часов до этого, а также за отказ от участия в клубных мероприятиях.

На 2,5 тысячи игроков наказывают за опоздание на матч или отбытие команды, а также за поздний приход на лечение и медицинские процедуры.

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Тысячу фунтов игрок заплатит, если его телефон зазвонит в столовой или во время собрания команды, а также, если он появится в день матча или отбытия команды на выезд не в клубной атрибутике. Также на эту сумму игрока оштрафуют в случае опоздания на разминку.

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Стоит отметить, что за опоздание на командные собрания клуб штрафует игроков на 500 фунтов в минуту. Также стало известно, что штрафы должны быть заплачены в течение 14 дней. В противном случае их размер удвоится. Кроме того, Лэмпард запретил агентам появляться на базе, если визит заранее официально не согласован.

Ранее мы писали, что "Челси" впервые пропустил трижды до перерыва, но отыгрался за 11 минут. Случилось это в чумовом матче Лиги чемпионов против "Аякса" (4:4).

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чемпионат Англии Челси Лондон Фрэнк Лэмпард

Источник: Спорт сегодня

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