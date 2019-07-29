За день было сыграно около 70 коротких матчей в рамках проекта "Давай, играй!"

200 детей играли в футбол на пляже перед Суперкубком Украины. Фото shakhtar.com

200 детей приняли участие в пляжном фестивале накануне Суперкубка Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/00000.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/00000.jpg 2019-07-29T18:57:00+03:00 Футбол За день было сыграно около 70 коротких матчей в рамках проекта "Давай, играй!"

28 июля, в день матча за Суперкубок Украины, в Одессе состоялся пляжный фестиваль футбола "Давай, играй!". Футбольная площадка развернулась на пляже 14-й станции Большого Фонтана. С 9:00 до 16:00 все желающие дети могли поиграть, попробовать свои силы в футбольных конкурсах (набивание мяча, различные эстафеты), получить памятные сувениры и позитивные эмоции.

Всего в фестивале "Давай, играй!" приняли участие порядка 200 детей. За день было сыграно около 70 коротких матчей.

"В Одессе еще нет площадки "Давай, играй!", и таким необычным способом мы познакомили ребят с нашим проектом, – говорит директор Shakhtar Social Инна Хмызова. – В этом мероприятии нет ни проигравших, ни победителей. Для нас важно, чтобы все дети получили удовольствие и играли в футбол в будущем".

Напомним, проект "Давай, играй!" реализуется на 43 площадках в 23 населенных пунктах Украины. Бесплатные занятия для детей в возрасте от 7 до 12 лет трижды в неделю проводят квалифицированные тренеры-волонтеры. Все участники обеспечены мячами и необходимой экипировкой.

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