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200 млн – и ни центом меньше: "МЮ" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента

13 июля, 14:43

В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались

Поль Погба
Поль Погба. Фото: AFP

"Манчестер Юнайтед" поднял цену на своего полузащитника Поля Погба до 200 млн евро. Об этом сообщает британское издание Mirror. По информации источника, такое решение было принято руководством "красных дьяволов" после заявления агента 26-летнего хавбека Мино Райолы, который ранее сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании французского футболиста сменить команду. И, дескать, Погба не сделал ничего плохого, заявив публично о своем намерении перебраться в другой клуб.

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Как следствие, "Манчестер Юнайтед", который прежде – по особой просьбе Зинедина Зидана – был готов отпустить Поля Погба в "Реал" за 160-170 миллионов евро, теперь уже этой суммой удовлетворен не будет. Теперь за французского чемпионата мира в "МЮ" хотят 200 миллионов.

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Ранее мы писали, что Поль Погба вывел популярный челлендж на новый уровень: футболист открыл две бутылки ударом ноги. Получив вызов от еще одного клиента Мино Райолы – Златана Ибрагимовича, хавбек "Манчестер Юнайтед" даже перевыполнил задачу.

Также сообщалось, что мегасделка по Погба сорвалась: "МЮ" отказался менять француза на Неймара. Поговаривают, что "МанЮнайтед" отпугнула высокая зарплата бразильца из "ПСЖ" – ежемесячный оклад 27-летнего нападающего составляет 900 тысяч фунтов в неделю.

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Тег Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Поль Погба

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Сегодня|Спорт

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