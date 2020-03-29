200 тысяч долларов за перелет домой: известному футболисту влетел в копеечку побег от коронавируса

Кейлор Навас очень хотел вернуться с семьей в Коста-Рику и не жалел денег

Голкиперу французского "Пари Сен-Жермен" Кейлору Навасу пришлось изрядно раскошелиться, чтобы вернуться домой из Европы. Футболист парижского гранда заплатил 200 тысяч долларов за перелет домой в Коста-Рику. Ранее мы сообщали, что Неймар покинул "ПСЖ" из-за коронавируса и отправился домой в Бразилию.

Вратарь во время пандемии коронавируса решил провести карантин на родине вместе со своей женой и тремя детьми. ESPN сообщает, что перелет полностью оплатил сам футболист. В Коста-Рике он должен будет пробыть 14 дней на самоизоляции, что является требованием местных властей для приезжающих из-за границы.

Ранее мы писали, что защитник "ПСЖ" улетел в Бразилию, потому что не мог найти еду в супермаркете Парижа.

"Мы с женой уехали из Франции, потому что ситуация в Париже была действительно грустной. У меня не было возможности найти что-то в продуктовых магазинах. Поэтому мы вылетели в Бразилию. В этой стране я смог найти еду в супермаркете. К тому же здесь у нас есть больше вариантов, чтобы проводить время с детьми. Например, можем играть с ними в бассейне", – рассказал Get French Football News защитник "ПСЖ" Тьяго Силва.

Чемпион Франции еще не решил, когда тренировки возобновятся в полном объеме. Но "чемпионат должен закончиться любой ценой. Хоть в августе".

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