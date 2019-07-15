213 стран в ожидании: Евро-2020, на который рвется Шева, побил рекорд по заявкам на билеты

На финальный матч турнира, который примет "Уэмбли", хотят попасть в 22 раза больше болельщиков, чем вмещает стадион

Футбольные болельщики установили рекорд по количеству поданных в УЕФА заявок на билеты финальной части Евро-2020. В рамках первого этапа продаж Союз получил заявок на 19,3 миллионов билетов. Перед Евро-2016 за аналогичный период было подано заявок на 11 миллионов тикетов. Самым высоким спросом пользуются билеты на финал чемпионата, который состоится в Лондоне на "Уэмбли". На этот матч запросили 1,9 миллионов билетов, что в 22 раза больше, чем вмещает стадион.

На официальном сайте УЕФА болельщиков попросили сразу же оплатить билеты, в случае их выбора на жеребьевке. В противном случае есть риск пропустить чемпионат, иначе другой возможности купить билеты не будет. Всего в продажу должно поступить три миллиона билетов. Заявки уже поступили из 213 стран мира.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента. Матчи будут проведены в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Глазго, Амстердаме и Санкт-Петербурге.

Шевченко уже одной ногой на Евро-2020. Фото – Getty Images

Напомним, что подача заявок на билеты на Евро-2020 стартовала 12 июня. Стоимость билетов зависит от категории, города и стадии турнира. Цены – от 30 евро (Баку, Будапешт, Бухарест) и до 945 евро (первая категория на финал в Лондоне). Т.е. самый дорогой билет стоит в районе 28 тысяч гривен, самый дешевый – около 900 гривен. Счастливчиков, которым достанутся билеты по итогам первого этапа продаж, определит жеребьевка в конце июля. Очередность подачи заявки не имеет значения. Кстати, следующий этап продаж стартует в декабре 2019-го – после жеребьевки финальной части Евро-2020.

Отметим, что сборная Украины лидирует в своей отборочной группе Евро-2020, на шесть очков опережая Люксембург и Сербию, но у балканцев – игра в запасе. Ранее мы сообщали, что УЕФА встал на сторону Украины и отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу нападающего Жуниора Мораеса. Ассоциации этих стран требовали засчитать команде Андрея Шевченко технические поражения в матчах отбора Евро-2020 из-за якобы неправомерной натурализации бразильца.

Как Украина обыгрывала Сербию и Люксембург в отборе Евро-2020

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