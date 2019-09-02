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23 гола в 23 матчах: невероятный Ибрагимович зажигает в США

2 сентября, 13:23

Шведский нападающий поражает результативностью в свои 37 лет

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Звездный шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович продолжает покорять Североамериканскую лигу футбола. В очередном матче регулярного чемпионата 37-летний форвард записал на свой счет гол и результативную передачу в поединке против "Сиэтл Саундерс" (3:4).

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Таким образом, Ибрагимович отличился в четвертом матче подряд. Этот гол стал для него 23-м в 23 поединках сезона. В таблице бомбардиров он делит второе место вместе с игроком "Атланты Юнайтед" Джозефом Мартинесом. У шведа на два проведённых матча меньше. Возглавляет список бомбардиров хавбек "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, в активе Вела 27 мячей в 26 играх.

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Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Напомним, что недавно Златан Ибрагимович был наказан штрафом за симуляцию. Шведский форвард "рисовал" пенальти в одном из поединков. Для Ибрагимовича это уже второй штраф за симуляцию за последние две недели.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в своем Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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видео видео голов Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси MLS

Источник: Сегодня|Спорт

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